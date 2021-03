LIVE Ginnastica artistica | Serie A in DIRETTA | Bollate | Civitavecchia | Melzo | Montevarchi Lotta per la vittoria!

(Di sabato 27 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.48ha dalla sua il favorevole volteggio, sulla carta è favorita per il successo. 18.46 Dunque ultima rotazione: Giglio alle parallele,alla trave,al volteggio. 18.45 CHE BATTAGLIA PER LAGiglio114.150, Juventus Nova113.600,113.500. La soglia da battere è il 150.150 del Centro Sport. Chi vincerà? Spettacolo nell’ultima rotazione. 18.42 Giulio Bencini 12.700. Terminata la terza rotazione. 18.40 Brava anche Bellan a chiudere il giro per: 12.000. De Pirro si distingue al corpo libero e ottiene un buon 13.250. 18.38 Alessia Canali e Diana ...

Come nel weekend scorso, in gara anche la cusina. Al Palacannizzaro, sempre sabato, si disputa il campionato individuale Silver LC che vedrà impegnata la cusina Sofia Scilletta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 La gara inizierà alle ore 14.30 al PalaEstra di Siena. Si torna in pedana a tre settimane di distanza dall'apertura di Ancona. 14.00 Buongiorno e benven ... Al via la Coppa del Mondo, primo appuntamento internazionale dell'era Covid: le azzurre Baldassarri e Raffaeli in gara nell'all-around individuale.