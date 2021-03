Lazio, amichevole con la Primavera: Correa super (Di sabato 27 marzo 2021) FORMELLO - Ultima fatica della settimana per la Lazio, poi domenica di riposo e ritrovo lunedì. Sono stati giorni particolari per il lutto dopo la morte del giovane Guerini e per la questione tamponi. ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 marzo 2021) FORMELLO - Ultima fatica della settimana per la, poi domenica di riposo e ritrovo lunedì. Sono stati giorni particolari per il lutto dopo la morte del giovane Guerini e per la questione tamponi. ...

Advertising

sportli26181512 : Lazio, amichevole con la Primavera: Correa super: Inzaghi tiene alta la concentrazione senza gli otto nazionali: il… - rendina84 : RT @TuttoFanta: ??La #Lazio batte in amichevole la Primavera per 7-2: Poker di #Correa e doppietta di #Lulic. ??Il report dettagliato https:… - TuttoFanta : ??La #Lazio batte in amichevole la Primavera per 7-2: Poker di #Correa e doppietta di #Lulic. ??Il report dettagliat… - zazoomblog : Lazio Correa scalda i motori: quattro gol in amichevole - #Lazio #Correa #scalda #motori: - Mercato_SerieA : Lazio, amichevole con la Primavera: Correa cala il poker, si rivede Luis Alberto -