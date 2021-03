Isola dei famosi: Akash Kumar spara a zero su Ilary Blasi (Di sabato 27 marzo 2021) La sua permanenza sull'Isola dei famosi è durata appena una settimana, ma Akash Kumar continua ancora a punzecchiare tutto il cast del reality nelle sue dirette su instagram. Questa volta la destinataria è la conduttrice Ilary Blasi. La lite con Tommaso Zorzi e la storia dei suoi nomi Sbarcato in Honduras da semi sconosciuto, se non fosse per qualche sporadica apparizione televisiva, come quella in veste di concorrente nell'edizione 2018 di Ballando con le stelle, il modello italo-indiano-brasiliano ha conquistato sin da subito l'antipatia di gran parte del pubblico televisivo, con i suoi atteggiamenti. Nella seconda puntata, dopo che l'opinionista Tommaso Zorzi, lo aveva punzecchiato per via dei diversi nomi utilizzati nel corso delle sue apparizioni televisive, ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 27 marzo 2021) La sua permanenza sull'deiè durata appena una settimana, macontinua ancora a punzecchiare tutto il cast del reality nelle sue dirette su instagram. Questa volta la destinataria è la conduttrice. La lite con Tommaso Zorzi e la storia dei suoi nomi Sbarcato in Honduras da semi sconosciuto, se non fosse per qualche sporadica apparizione televisiva, come quella in veste di concorrente nell'edizione 2018 di Ballando con le stelle, il modello italo-indiano-brasiliano ha conquistato sin da subito l'antipatia di gran parte del pubblico televisivo, con i suoi atteggiamenti. Nella seconda puntata, dopo che l'opinionista Tommaso Zorzi, lo aveva punzecchiato per via dei diversi nomi utilizzati nel corso delle sue apparizioni televisive, ...

