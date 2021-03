Isola dei Famosi, Akash Kumar “Non so nemmeno chi sia Ilary Blasi..” (Di sabato 27 marzo 2021) L’ex naufrago, Akash Kumar, ha rivelato di non sapere “nemmeno chi sia Ilary Balsi”, la conduttrice de L’Isola dei Famosi. Ci sarà un confronto tra i due nella prossima puntata? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@IsoladeiFamosi) Ha partecipato a L’Isola dei Famosi, ma Akash Kumar ha dovuto lasciare il reality dopo aver perso al televoto contro Drusilla Gucci. Ha scelto di lasciare l’Honduras, senza fermarsi su Parasite Island, poichè secondo il modello aveva potuto dare tutto quello poteva in quei pochi giorni. La conduttrice della trasmissione, ... Leggi su formatonews (Di sabato 27 marzo 2021) L’ex naufrago,, ha rivelato di non sapere “chi siaBalsi”, la conduttrice de L’dei. Ci sarà un confronto tra i due nella prossima puntata? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’dei(@dei) Ha partecipato a L’dei, maha dovuto lasciare il reality dopo aver perso al televoto contro Drusilla Gucci. Ha scelto di lasciare l’Honduras, senza fermarsi su Parasite Island, poichè secondo il modello aveva potuto dare tutto quello poteva in quei pochi giorni. La conduttrice della trasmissione, ...

