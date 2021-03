iPhone 13: notch più piccola, due nuove colori e display LTPO (Di sabato 27 marzo 2021) Trapelano online nuove indiscrezioni sui prossimi iPhone 13 tra cui l’arrivo di una notch più piccola, due nuove colori e display LTPO 120 Hz Alla presentazione di iPhone 13 mancano solo pochi mesi. A settembre Apple annuncerà i suoi nuovi top gamma. Anche nel 2021 l’azienda di Cupertino proporrà al pubblico quattro diversi modelli: iPhone 13 mini (5.4”), iPhone 13 (6.1”), iPhone 13 Pro (6.1”) e iPhone 13 Pro Max (6.7”) che andranno a sostituire gli attuali modelli. Nelle ultime giornate sono arrivate nuove informazioni e conferme sui prossimi iPhone 13 tra cui l’arrivo di una notch più piccola, due ... Leggi su tuttotek (Di sabato 27 marzo 2021) Trapelano onlineindiscrezioni sui prossimi13 tra cui l’arrivo di unapiù, due120 Hz Alla presentazione di13 mancano solo pochi mesi. A settembre Apple annuncerà i suoi nuovi top gamma. Anche nel 2021 l’azienda di Cupertino proporrà al pubblico quattro diversi modelli:13 mini (5.4”),13 (6.1”),13 Pro (6.1”) e13 Pro Max (6.7”) che andranno a sostituire gli attuali modelli. Nelle ultime giornate sono arrivateinformazioni e conferme sui prossimi13 tra cui l’arrivo di unapiù, due ...

