Il nuovo decreto Draghi: prosegue la linea del rigore (Di sabato 27 marzo 2021) No secco alla proposta di una graduale riapertura, avanzata dai ministri e dai governatori di centrodestra. Il decreto Draghi punta sul rigore Il nuovo decreto, in vigore dal 7 Aprile, conferma la stretta fino alla fine del mese. Bocciata dunque, la linea di ministri e governatori, più proiettata verso una graduale ripresa delle attività. Per tutto aprile, infatti, tutte le Regioni rimarranno in zona rossa o arancione, con uno stop generale per il ponte del 25 Aprile e quello del 1° Maggio. Questa la decisione della cabina di regia, chiamata da Draghi ad individuare le restrizioni da inserire nel nuovo decreto del 7 Aprile. Un ultimo incontro prima della decisione finale, eppure la linea d'attacco appare già ...

