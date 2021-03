Drago: “Kessié era timido e spaesato, ora è un tuttocampista” | News (Di sabato 27 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Massimo Drago ha allenato al Cesena l'attuale centrocampista del Milan Kessié: ecco le sue parole sull'ivoriano Leggi su pianetamilan (Di sabato 27 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Massimoha allenato al Cesena l'attuale centrocampista del Milan: ecco le sue parole sull'ivoriano

Advertising

seedorf_prime10 : RT @MilanNewsit: Drago su Kessie: 'Franck era timido e mangiava male. Ora è un tuttocampista ed è migliorato tantissimo' - Lallodj : RT @_MDelon: #Drago su #Kessie:' In allenamento andava il doppio degli altri, così, a volte, lo prendevo da parte per dirgli di contenersi'… - gab72boa : RT @MilanNewsit: Drago su Kessie: 'Franck era timido e mangiava male. Ora è un tuttocampista ed è migliorato tantissimo' - milansette : Drago su Kessie: 'Franck era timido e mangiava male. Ora è un tuttocampista ed è migliorato tantissimo' - CapitanBergomi : RT @_MDelon: #Drago su #Kessie:' In allenamento andava il doppio degli altri, così, a volte, lo prendevo da parte per dirgli di contenersi'… -

Ultime Notizie dalla rete : Drago Kessié Drago: 'Vi spiego Kessie. Mangiava male e giocava in difesa. Poi un giorno...' Parola di Massimo Drago, 50 anni, maestro di giovani talenti allenati negli anni: Caldara, Florenzi, Bernardeschi, Dezi, Cataldi e Kessie, titolare a Cesena nel 2015 - 16. Quattro gol in 36 partite ...

Orgoglio e Ibra: il Milan resta in scia dell'Inter Il primo tempo si chiude con il cambio fra i pali per i viola: Drago si fa male alla caviglia su un rinvio. Dentro Terracciano. La ripresa inizia con il lampo di Ribery. Il vantaggio viola nasce da ...

Tutti uguali in carrozzina: padre e figlio insieme in campo FirenzeToday Parola di Massimo, 50 anni, maestro di giovani talenti allenati negli anni: Caldara, Florenzi, Bernardeschi, Dezi, Cataldi e Kessie, titolare a Cesena nel 2015 - 16. Quattro gol in 36 partite ...Il primo tempo si chiude con il cambio fra i pali per i viola:si fa male alla caviglia su un rinvio. Dentro Terracciano. La ripresa inizia con il lampo di Ribery. Il vantaggio viola nasce da ...