Crotone, Ursino: «Ounas e Simy? Condanna forte per quanto accaduto»

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato delle offese razziste rivolte ad Ounas a Simy: ecco le sue parole Giuseppe Ursino, ds del Crotone, ha parlato degli insulti razzisti rivolti a Ounas e Simy. Le sue parole sull'accaduto a TMW.

Simy Ounas – «Abbiamo Condannato fortemente quanto accaduto. Sia con Ounas che con Simy. Simy è uno di noi, di Crotone: non merita queste cose. Ma il razzismo va combattuto senza fare troppo importanza altrimenti rendiamo protagonisti gli autori di questi gesti».

