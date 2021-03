Covid, dolore e sconforto a Finale Emilia. Non ce l’ha fatta la bimba di 11 anni in rianimazione (Di sabato 27 marzo 2021) È finita in tragedia la vicenda della bimba di 11 anni di Finale Emilia contagiata dal Covid. Yousra Assaban non ce l’ha fatta. Ricoverata in terapia intensiva da una decina di giorni, le sue condizioni, già gravi, sono improvvisamente precipitate. I medici hanno fatto l’impossibile per salvare. Ma la bambina, che soffriva di alcune patologie, non è riuscita a vincere la sua guerra contro il virus. Covid, è morta la bimba di 11 anni di Finale Emilia La tragica notizia ha gettato nello sconforto tutto il piccolo paese Emiliano. E la comunità marocchina che si è stretta intorno alla famiglia. dolore e incredulità anche tra i compagni ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 marzo 2021) È finita in tragedia la vicenda delladi 11dicontagiata dal. Yousra Assaban non ce. Ricoverata in terapia intensiva da una decina di giorni, le sue condizioni, già gravi, sono improvvisamente precipitate. I medici hanno fatto l’impossibile per salvare. Ma la bambina, che soffriva di alcune patologie, non è riuscita a vincere la sua guerra contro il virus., è morta ladi 11diLa tragica notizia ha gettato nellotutto il piccolo paeseno. E la comunità marocchina che si è stretta intorno alla famiglia.e incredulità anche tra i compagni ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid dolore Il senso di colpa di chi trasmette senza volerlo il coronavirus ...se ci fosse un meccanismo per cui abbiamo bisogno di attaccarci a una colpa per scaricare il dolore ...irrazionale di noi che scatta ancora più di frequente in una situazione come la pandemia da Covid - ...

Covid: morta bambina di 11 anni di Modena ...Emilia ricoverata in terapia intensiva al Sant'Orsola di Bologna dopo aver contratto il Covid . Il ... Dolore anche a scuola, la piccola frequentava la prima media e finché ha potuto aveva seguito la ...

Covid, è morto il padre del comico Vito: "Il virus non lascia scampo" E' morto a causa del Covid il padre di Stefano Bicocchi, in arte Vito. "Buon giorno ho una brutta notizia - scrive il comico in un post su Instagram - Papà Roberto ci ha lasciati questo virus maledett ...

