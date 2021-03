Controlli serrati sul litorale romano: scattano 2.500€ di sanzioni in vari negozi (Di sabato 27 marzo 2021) Molteplici sono state le verifiche svolte anche negli esercizi commerciali del litorale, dove sono state rilevate, in alcuni casi, carenze igieniche, mancati Controlli in materia alimentare e violazioni alle disposizioni per il contenimento dell’attuale emergenza epidemiologica, procedendo, fra l’altro, al sequestro di oltre 2000 mascherine protettive sprovviste della prevista certificazione “CE”: in tale contesto sono state elevate sanzioni per quasi 2.500 euro. Sempre nell’ambito dei citati Controlli è stato fermato un veicolo con a bordo 3 giovanissime ragazze che, trovate in possesso di un piccolo quantitativo di hashish, sono state segnalate alla locale Prefettura. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 marzo 2021) Molteplici sono state le verifiche svolte anche negli esercizi commerciali del, dove sono state rilevate, in alcuni casi, carenze igieniche, mancatiin materia alimentare e violazioni alle disposizioni per il contenimento dell’attuale emergenza epidemiologica, procedendo, fra l’altro, al sequestro di oltre 2000 mascherine protettive sprovviste della prevista certificazione “CE”: in tale contesto sono state elevateper quasi 2.500 euro. Sempre nell’ambito dei citatiè stato fermato un veicolo con a bordo 3 giovanissime ragazze che, trovate in possesso di un piccolo quantitativo di hashish, sono state segnalate alla locale Prefettura. su Il Corriere della Città.

