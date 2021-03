Atalanta, la verità di Gasperini: “Papu Gomez? Non l’ho mandato via io. La mia su Pirlo e la Juventus” (Di sabato 27 marzo 2021) Parola a Gian Piero Gasperini.Il tecnico dell'Atalanta, intervistato ai microfoni di Radio Deejay, si è espresso sul rendimento della sua squadra e non solo: "Io ho fatto tutti gli scalini, sono partito dalle giovanili. Io credo di essere cresciuto sempre, sin da Crotone. Ma anche con i ragazzini, sperimentavo metodologie anche adesso. Ricordo un Genoa-Juventus dove avevo Burdisso e De Maio in difesa e ho giocato con la superiorità numerica da dietro, abbiamo retto una partita fantastica. Di lì siamo partiti ad alzare l'asticella. Anche quando ho cambiato molto contro il Crotone, lì è stato un passo fondamentale per crescere", sono state le sue parole.FALLO DI MANO DI BASTOS - "No, era involontario. Era un muro a pallavolo. Mi ha fatto incavolare? Sì, era l’unico caso certo che fosse fallo di mano. No, non ce l’ho con ... Leggi su mediagol (Di sabato 27 marzo 2021) Parola a Gian Piero.Il tecnico dell', intervistato ai microfoni di Radio Deejay, si è espresso sul rendimento della sua squadra e non solo: "Io ho fatto tutti gli scalini, sono partito dalle giovanili. Io credo di essere cresciuto sempre, sin da Crotone. Ma anche con i ragazzini, sperimentavo metodologie anche adesso. Ricordo un Genoa-dove avevo Burdisso e De Maio in difesa e ho giocato con la superiorità numerica da dietro, abbiamo retto una partita fantastica. Di lì siamo partiti ad alzare l'asticella. Anche quando ho cambiato molto contro il Crotone, lì è stato un passo fondamentale per crescere", sono state le sue parole.FALLO DI MANO DI BASTOS - "No, era involontario. Era un muro a pallavolo. Mi ha fatto incavolare? Sì, era l’unico caso certo che fosse fallo di mano. No, non cecon ...

