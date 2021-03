‘Till We Meet Again’, il primo live album di Norah Jones (Di venerdì 26 marzo 2021) La cantautrice statunitense Norah Jones pubblicherà il suo primo live album intitolato “Till We Meet Again“, anticipato dal primo singolo “It was you“, brano facente parte del settimo disco in studio dell’artista. Norah Jones ha pubblicato il suo primo album nel lontano 2002 ma non aveva mai raccolto in un’unica uscita brani dal vivo. “Till we Meet you again”, cosa contiene il nuovo live album di Norah Jones? Il disco della Jones contiene le performance registrate tra il 2017 e 2019 durante il suo tour mondiale nei palchi di Stati Uniti, Italia, Francia Brasile e Argentina. I brani scelti ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) La cantautrice statunitensepubblicherà il suointitolato “Till WeAgain“, anticipato dalsingolo “It was you“, brano facente parte del settimo disco in studio dell’artista.ha pubblicato il suonel lontano 2002 ma non aveva mai raccolto in un’unica uscita brani dal vivo. “Till weyou again”, cosa contiene il nuovodi? Il disco dellacontiene le performance registrate tra il 2017 e 2019 durante il suo tour mondiale nei palchi di Stati Uniti, Italia, Francia Brasile e Argentina. I brani scelti ...

