Sentenza Lazio - tamponi: 7 mesi di inibizione a Lotito e ammenda al club (Di venerdì 26 marzo 2021) Sospiro di sollievo per la Lazio e tutto sommato anche per la posizione di Claudio Lotito. Il Tribunale federale presieduto da Cesare Mastrocola ha emesso poca fa la Sentenza che condanna il club ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 26 marzo 2021) Sospiro di sollievo per lae tutto sommato anche per la posizione di Claudio. Il Tribunale federale presieduto da Cesare Mastrocola ha emesso poca fa lache condanna il...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TAMPONI SENTENZA FIGC, LAZIO: 7 MESI DI INIBIZIONE A LOTITO 12 AI DUE MEDICI, 150MILA EURO DI MULTA AL CL… - RobertoRenga : Adesso la sentenza Lazio è definitiva: sette mesi a Lotito, niente al club. - CalcioWeb : E' arrivata la sentenza sul caso tamponi. Sospiro di sollievo per la @OfficialSSLazio - sprovierimario : RT @RaiSport: ?? Sette mesi di inibizione a #Lotito, 12 per i medici della #Lazio E' la sentenza dal tribunale federale per la violazione d… - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: Caso tamponi, la sentenza del tribunale FIGC: sette mesi di inibizione a Lotito e multa alla Lazio -