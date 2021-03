Meteo Roma del 26-03-2021 ore 06:10 (Di venerdì 26 marzo 2021) Meteo Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo al mattino con cieli sereni o al più regolarmente nuvolosi sulle regioni occidentali instabilità momento dal pomeriggio con locali precipitazioni Liguria sulle Alpi nevose a quote medio alte al centro giornata del per lo più stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino qualche disturbo possibile sui settori interni durante le ore pomeridiane stabile altrove precipitazioni assenti in serata e nottata al sud condizioni Meteo stabili con sole prevalente al mattino da segnalare soltanto la possibilità di piogge acquazzoni al pomeriggio sui settori appenninici temperature minime e massime in generale aumento le previsioni del tempo a cura del centro Meteo italiano Meteo In collaborazione con Agenzia Italia Stampa Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 marzo 2021)Ben ritrovati l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord tempo al mattino con cieli sereni o al più regolarmente nuvolosi sulle regioni occidentali instabilità momento dal pomeriggio con locali precipitazioni Liguria sulle Alpi nevose a quote medio alte al centro giornata del per lo più stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino qualche disturbo possibile sui settori interni durante le ore pomeridiane stabile altrove precipitazioni assenti in serata e nottata al sud condizionistabili con sole prevalente al mattino da segnalare soltanto la possibilità di piogge acquazzoni al pomeriggio sui settori appenninici temperature minime e massime in generale aumento le previsioni del tempo a cura del centroitalianoIn collaborazione con Agenzia Italia Stampa

Advertising

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 26-03-2021 ore 06:10' su @Spreaker #meteo_roma - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma ?? 6h | Meteo attuale Vento: 1.4 km/h NNO Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 2.4 °C Umidità: 75 %… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma ?? 5h | Meteo attuale Vento: Calmo Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 2.7 °C Umidità: 74 % Pressi… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma ?? 4h | Meteo attuale Vento: 1.1 km/h NO Raffica: 0.0 km/h Temperatura: 3.2 °C Umidità: 73 %… - AgordinoMeteo : Cencenighe - Via Roma ?? 3h | Meteo attuale Vento: 1.4 km/h ONO Raffica: 9.4 km/h Temperatura: 3.6 °C Umidità: 73 %… -