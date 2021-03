(Di venerdì 26 marzo 2021) Essere multati perdianche se are è... tuo. Succede anche questo a, calciatore del. In realtà, la multa è arrivata per non aver dato le giuste informazioni alle autorità per procedere con gli atti relativi all'infrazione stradale.Come riporta Sky Sports, il calciatore Red Devils è stato ritenuto colpevole a seguito di un processo per non aver fornito informazionipolizia sul conducente di un'auto di sua proprietà sorpreso ad infrangere i limiti diper le strade del Galles. Il ventenne è statoper 1000 sterline e condannato anche a pagare ulteriosi spese per 720 sterline. I fatti riguardano una Mercedes GLE 300 di ...

Advertising

rtl1025 : ?? Classifica migliori club di calcio al mondo dell'ultimo decennio (2011-2020), secondo l'IFFHS (Fifa): 1 Barcel… - bbchausa : Leicester City ta kori Manchester United a gasar FA - ItaSportPress : Manchester United, Brandon Williams multato per eccesso di velocità ma alla guida c'era... suo padre -… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: ?? Dal #ManchesterUniter offerta di 80 mln all'#AtleticoMadrid per #MarcosLlorente Il club inglese punta forte sul 26enne cen… - Keynesblog : RT @stebaraz: Un calciatore 23enne inglese ne capisce di più degli economisti libberali italiani. 'Rashford discuterà con i vertici di Deli… -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United

Un'offerta che in tempi di pandemia non può lasciare indifferenti. Secondo il sito del quotidiano spagnolo "AS", ilè pronto a offrire 80 milioni di euro per Marcos Llorente e avrebbe già contattato l'Atletico Madrid per avviare la trattativa. Il centrocampista non è sul mercato, ma le intenzioni ...In ogni caso, la Juventus sembra valutare con attenzione anche un altro scenario: la permanenza del portoghese e l'affiancamento al fenomeno exdi un nuovo bomber. Ecco le possibili ...Ole Gunnar Solskjaer sarà confermato sulla panchina del Manchester United, anche se non riuscirà a vincere un trofeo in questa ...Il Manchester United sarebbe disposto a pagare 80 milioni di euro per ingaggiare l'attaccante spagnolo Marcos Llorente, attaccante dell'Atletico Madrid.