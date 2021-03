Lucca, la giunta di sinistra nega via a Falcone e Borsellino. Barsanti: “Offesa la memoria dei giudici” (Di venerdì 26 marzo 2021) Lucca, 26 marzo – Si può respingere una mozione in cui si chiede l’intitolazione di una via a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino? E si può, al contempo e come se non bastasse, negare l’intitolazione di un ponte a Giuseppe Ungaretti? A rigor di logica no, parrebbe impensabile e ingiustificabile, eppure a Lucca è accaduto. Lucca, negate intitolazioni a Falcone e Borsellino. Barsanti: “Indecoroso” “Una pagina indecorosa per il nostro Consiglio comunale. Mi vergogno per la maggioranza”. Tuona Fabio Barsanti, consigliere comunale di Difendere Lucca, commentando la seduta di ieri sera dove il centrosinistra ha respinto entrambe le mozioni da lui presentate. Una di queste ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 26 marzo 2021), 26 marzo – Si può respingere una mozione in cui si chiede l’intitolazione di una via a Giovannie Paolo? E si può, al contempo e come se non bastasse,re l’intitolazione di un ponte a Giuseppe Ungaretti? A rigor di logica no, parrebbe impensabile e ingiustificabile, eppure aè accaduto.te intitolazioni a: “Indecoroso” “Una pagina indecorosa per il nostro Consiglio comunale. Mi vergogno per la maggioranza”. Tuona Fabio, consigliere comunale di Difendere, commentando la seduta di ieri sera dove il centroha respinto entrambe le mozioni da lui presentate. Una di queste ...

Advertising

claudio_2022 : Lucca, la giunta di sinistra nega via a Falcone e Borsellino. Barsanti: “Offesa la memoria dei giudici” Ma è assol… - CpiMaci : Si sa da che parte stanno le zecche! ?????????????? - CasaPoundItalia : RT @IlPrimatoN: Vergognosa decisione a Lucca. Barsanti: 'Un’offesa nei confronti di due uomini esemplari. Una pagina indecorosa per il nost… - Paolo9081 : RT @IlPrimatoN: Vergognosa decisione a Lucca. Barsanti: 'Un’offesa nei confronti di due uomini esemplari. Una pagina indecorosa per il nost… - GianniVezzani1 : RT @IlPrimatoN: Vergognosa decisione a Lucca. Barsanti: 'Un’offesa nei confronti di due uomini esemplari. Una pagina indecorosa per il nost… -