LIVE F1 | GP Bahrain 2021 in DIRETTA | è una Ferrari rinata! 4° Sainz a meno di 3 decimi dalla vetta

(Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLE PROVE LIBERE DI MOTOGP ALLE 13.40 E 18.00 LA CLASSIFICA DEGLI STIPENDI DELLA F1: CIFRE ALLUCINANTI PER ALONSO E RAIKKONEN! 16.30 La McLaren, grazie al motore Mercedes, ha compiuto un passo avanti notevole rispetto alla passata stagione. 16.28 La grande notizia di giornata? Laè nel gruppone di testa! Verstappen guida con 0.095 su Norris, 0.235 su Hamilton, 0.280 su! Un altro mondo rispetto al 2020…5° Bottas a 0.371, poi Tsunoda, Stroll, Gasly, Perez e Ocon. 11° Leclerc a 0.765: il monegasco non ha effettuato un buon giro nella simulazione di qualifica. 16.27 LA RISPOSTA DI VERSTAPPEN! Red Bull in testa in 1’30?847, 0.095 meglio di Norris! 16.27 ARRIVA LA MCLAREN! Norris al comando con 0.140 su Hamilton. ...