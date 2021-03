L’Eredità 26 marzo 2021 | Roberta non riesce a vincere alla Ghigliottina

Leggi su periodicoitaliano

(Di venerdì 26 marzo 2021) Ennesima puntata denella versione per beneficenza ‘per l’Italia’, con i premi in palio destinati ad una Onlus. Stavolta però la campionessa giuntanon è riuscita a(a far) il montepremi, da 16.250 euro (dopo una serie di dimezzamenti). La docente di pianoforte, di stanza a Pesaro, non è riuscita purtroppo aQueste le cinque parole selezionate quest’oggi durante la: Vita Pensione Giorno Quattro Area.– che si occupa anche della gestione di un’orchestra tutta al femminile – ha scelto come parola Notte. Ma all’interno della busta, era un’altra la parola scelta dagli autori. Di quale si tratta? La parola odierna era ...