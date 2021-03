La sovranità digitale europea? Non può funzionare, parola di Bernabè (Di venerdì 26 marzo 2021) Se c’è una frase chiave di questa fase storica in Europa che non sia legata alla pandemia, è sicuramente sovranità tecnologica, sorella dell’autonomia strategica teorizzata da Macron. Entrambe figlie dell’era trumpiana: un continente disorientato dall’America First ha cercato di costruirsi una terza via nei campi dell’innovazione e della difesa. Ora che alla Casa Bianca c’è un nuovo presidente, l’autonomia strategica resterà soprattutto un sogno francese, in particolare dopo il discorso di Blinken alla Nato e l’incursione di Biden al Consiglio europeo, segnali che a Washington si vuole ristabilire un solido asse euro-atlantico. L’altra sorella invece sembra essere più vispa che mai, anche grazie allo schieramento di figure di primissimo piano. C’è un intenso epistolario tra capi di governo (prima tutte donne e poi tutti uomini) e Commissione europea, ... Leggi su formiche (Di venerdì 26 marzo 2021) Se c’è una frase chiave di questa fase storica in Europa che non sia legata alla pandemia, è sicuramentetecnologica, sorella dell’autonomia strategica teorizzata da Macron. Entrambe figlie dell’era trumpiana: un continente disorientato dall’America First ha cercato di costruirsi una terza via nei campi dell’innovazione e della difesa. Ora che alla Casa Bianca c’è un nuovo presidente, l’autonomia strategica resterà soprattutto un sogno francese, in particolare dopo il discorso di Blinken alla Nato e l’incursione di Biden al Consiglio europeo, segnali che a Washington si vuole ristabilire un solido asse euro-atlantico. L’altra sorella invece sembra essere più vispa che mai, anche grazie allo schieramento di figure di primissimo piano. C’è un intenso epistolario tra capi di governo (prima tutte donne e poi tutti uomini) e Commissione, ...

