I Santi di Sabato 27 Marzo 2021

I SANTI DEL GIORNO, 27 Marzo
da www.Santiebeati.it

San RUPERTO Vescovo
† 27 Marzo 718
Originario dell'Irlanda, figlio di una famiglia di origini nobili, Ruperto è il patrono di Salisburgo. Dopo aver ricevuto una formazione monastica irlandese, infatti, attorno al 700 si recò in Baviera dove si dedicò alla predicazione e alla testimonianza monastica itinerante, ottenendo buoni risultati a Regensburg e Lorch. Con l'appoggio del conte Theodo di Baviera, Ruperto fondò prima una chiesa dedicata a san Pietro sul lago Waller e poi un monastero sul fiume Salzach, nei pressi dell'…
www.Santiebeati.it/dettaglio/47350

San SUAIRLECH Vescovo irlandese
† 750 (?)
www.Santiebeati.it/dettaglio/97588

Sant' AIMONE DI HALBERSTADT Vescovo
m. 27 Marzo

Ultime Notizie dalla rete : Santi Sabato Spoleto, celebrazioni della Settimana Santa presiedute dall'Arcivescovo. Non ci sarà distribuzione diretta degli olii santi dopo la Messa; essi verranno consegnati alle ... Sabato Santo, 3 aprile: ore 19.00 Veglia pasquale. Domenica di Pasqua, 4 aprile: ore 11,30 ...

Settimana Santa in Assisi, ecco il programma ...30 si terrà la santa messa crismale con la benedizione degli olii santi. Il 1 aprile, giovedì Santo ... Sabato Santo, 3 aprile, dalle ore 20 si terrà la Veglia pasquale nella notte Santa. Il giorno di ...

Sabato 27 marzo: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo VicenzaToday Pasqua, via alla Settimana Santa ‘in presenza’: il calendario della Chiesa perugina I cristiani si apprestano a vivere la seconda Settima Santa al tempo del Covid-19, ma rispetto alla precedente (svoltasi in pieno lockdown) i riti saranno celebrati con la partecipazione del popolo di ...

Acli Chieti, la 48^ ‘Via Crucis dei Lavoratori’ in diretta Sabato 27 marzo alle ore 20,20. Repliche il 28 marzo e il 3 aprile. Con l’intervento e la benedizione finale di S.E. Mons. Bruno Forte ...

