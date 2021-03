Grillo si presenta con Cingolani dai parlamentari M5s: “Draghi è stato di parola. Reddito universale sarà la mia battaglia finale. Due mandati? Pilastro fisso” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Il futuro è la transizione ecologica”. Mentre “il Reddito universale sarà la mia battaglia finale”. Beppe Grillo si è presentato a sorpresa all’assemblea congiunta dei parlamentari M5s e ha fatto uno dei discorsi politici più importanti dalla nascita del Movimento: ha ribadito la fiducia nel governo che ha contribuito a far nascere e ha tracciato l’orizzonte d’azione per i prossimi mesi. Quindi ai suoi ha detto che bisogna “lavorare guardando al 2050” e fare tutto questo con Conte leader e portando avanti il progetto con il centrosinistra. “Draghi non è un banchiere senza sentimenti“, ha detto il garante secondo quanto riferito dalle agenzie, “è uno che vede la povertà e sa di cosa parla, vede il futuro. E’ stato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) “Il futuro è la transizione ecologica”. Mentre “illa mia”. Beppesi èto a sorpresa all’assemblea congiunta deiM5s e ha fatto uno dei discorsi politici più importanti dalla nascita del Movimento: ha ribadito la fiducia nel governo che ha contribuito a far nascere e ha tracciato l’orizzonte d’azione per i prossimi mesi. Quindi ai suoi ha detto che bisogna “lavorare guardando al 2050” e fare tutto questo con Conte leader e portando avanti il progetto con il centrosinistra. “non è un banchiere senza sentimenti“, ha detto il garante secondo quanto riferito dalle agenzie, “è uno che vede la povertà e sa di cosa parla, vede il futuro. E’di ...

Advertising

Italia_Notizie : Grillo si presenta con Cingolani dai parlamentari M5s: “Draghi è stato di parola. Reddito universale sarà la mia ba… - ZenatiDavide : Grillo si presenta con Cingolani dai parlamentari M5s: “Draghi è stato di parola. Reddito universale sarà la mia ba… - LaDietaMed : RT @Andrea_Radic: Amici #winelovers questa sera in Sicilia con Gazzerotta Grillo superiore di @PellegrinoWine Grande identità al naso con p… - Massimo37114477 : RT @shootingrome: Avviso al @Mov5Stelle @luigidimaio e @beppe_grillo : É chiaro che non voterò MAI chi si presenta in alleanza con chi ha d… - shootingrome : Avviso al @Mov5Stelle @luigidimaio e @beppe_grillo : É chiaro che non voterò MAI chi si presenta in alleanza con ch… -