EPIC CHEF arriva su PC e Console

(Di venerdì 26 marzo 2021) Team17 e Infinigon Games hanno oggi annunciato che la stravagante avventura culinariaarriverà su Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch™ e PC entro la fine dell’anno. Giocando nei panni di Zest ad Ambrosia, i giocatori affronteranno una missione per diventare il migliordel regno e, per raggiungere tale obiettivo, dovranno sconfiggere i maestriin combattimenti culinari lungo la loro strada., un’avventura istrionica basata sulla trama, fonde diversi generi diversi per offrire una ricetta unica per i giocatori; con l’agricoltura, il foraggiamento e le lotte per il cibo che sono una piccola fetta dell’azione, Ambrosia offre molte attività per tenere occupato Zest dall’alba al tramonto. La creazione dinamica di ricette permetterà ai giocatori di creare ...

