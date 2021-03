Elisa Di Francisca | chi è | età | carriera | chi è il marito | figli | libro | Claudia | Instagram

(Di venerdì 26 marzo 2021) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda a partire dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, venerdì 26 marzo, ancheDi. Ma conosciamola meglio!Di: chi è, età,Diè nata a Jesi il 13 dicembre del 1982 ed è una schermitrice italiana, specializzata nel fioretto. Campionessa olimpica ai Giochi della XXX olimpiade di Londra 2012 sia nell’individuale sia nella gara a squadre. Vincitrice della Coppa del Mondo nel 2011 e nel 2015, è stata sette volte campionessa mondiale e tredici volte campionessa europea. Vincitrice anche della medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo di Mersin 2013 sempre nell’individuale. E’ ...

Advertising

usatoscherma : RT @profscherma: IL PRESIDENTE FEDERALE PAOLO AZZI HA INCONTRATO ELISA DI FRANCISCA. LA FIORETTISTA AZZURRA HA REGALATO IL SUO LIBRO 'GIU'… - profscherma : IL PRESIDENTE FEDERALE PAOLO AZZI HA INCONTRATO ELISA DI FRANCISCA. LA FIORETTISTA AZZURRA HA REGALATO IL SUO LIBRO… - Lupo1960 : RT @GaiaPic: Ho scritto un libro sulla storia intensa di Elisa Di Francisca, che è molto più di parate e stoccate. In libreria dall’11 marz… - usatoscherma : RT @alidinuvole: Ho subito pensato a @la_borra e alla scherma ?? - la_borra : RT @alidinuvole: Ho subito pensato a @la_borra e alla scherma ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Francisca

Estroversa, eclettica, mai banale. Neanche quando scende di pedanaDiabbassa la guardia, perché a volte servono determinazione e coraggio per rispondere agli assalti della vita. Tra le più forti schermitrici azzurre della storia, in bacheca ci sono ...Scherma Vezzali prossima Sottosegretaria allo Sport? 11/03/2021 A 12:23 SchermaDi: 'Sopravvissuta alle violenze di un uomo' 09/03/2021 A 08:07Elisa Di Francisca ha lasciato la scherma dopo aver vinto due medaglie d'oro alle Olimpiadi di Londra 2012 e l'argento nell'individuale a Rio 2016. Stiamo parlando di una delle più grandi fiorettiste ...Dopo sciabola e spada, è tempo anche per il fioretto di ricominciare la sua stagione dopo la lunga pausa per la pandemia. La Coppa del Mondo fa tappa a Doxa, dove è in programma un Grand Prix, che met ...