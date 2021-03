Covid Italia, Cazzola: “Se il sanitario no vax infetta, sospensione o licenziamento” (Di venerdì 26 marzo 2021) Continuano a verificarsi casi di focolai del contagio all’interno di reparti ospedalieri attribuibili a personale sanitario che ha rifiutato di sottoporsi a vaccinazione. “Le amministrazioni sembrano impotenti nell’affrontare questi eventi e si limitano ad invocare un decreto che introduca un obbligo di legge. Questa è una fuga dalle proprie responsabilità perché già a legislazione vigente le amministrazioni sanitarie (nelle prossime settimane anche le altre aziende quando sarà disponibile il vaccino per i loro dipendenti) dispongono dei poteri necessari per intervenire”. Lo dichiara, ad Adnkronos/LabItalia, il giuslavorista Giuliano Cazzola. “In via precauzionale con la sospensione dal lavoro, non escludendo affatto la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo (che non è ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 marzo 2021) Continuano a verificarsi casi di focolai del contagio all’interno di reparti ospedalieri attribuibili a personaleche ha rifiutato di sottoporsi a vaccinazione. “Le amministrazioni sembrano impotenti nell’affrontare questi eventi e si limitano ad invocare un decreto che introduca un obbligo di legge. Questa è una fuga dalle proprie responsabilità perché già a legislazione vigente le amministrazioni sanitarie (nelle prossime settimane anche le altre aziende quando sarà disponibile il vaccino per i loro dipendenti) dispongono dei poteri necessari per intervenire”. Lo dichiara, ad Adnkronos/Lab, il giuslavorista Giuliano. “In via precauzionale con ladal lavoro, non escludendo affatto la possibilità di risolvere il rapporto di lavoro per giustificato motivo soggettivo (che non è ...

