Ultime Notizie dalla rete : Covid fonti Alitalia, terzo incontro 'costruttivo' ma percorso ancora lungo ...riferiscono che la decisione sulla terza tranche di ristori per Alitalia legati ai danni subiti per il Covid, inizialmente programmata per lunedì prossimo, è stata anticipata a questa sera. Le fonti ...

Scuola, Tar Lazio: governo riesamini misure su chiusure, ma il Dpcm resta in vigore Tuttavia fonti qualificate precisano che il Dpcm del 2 marzo scorso sulla chiusura delle scuole in ...Socio Sanitaria della Regione nel Lazio dicono che sono 49.219 i casi positivi al Covid - 19. Di ...

Covid: fonti M5S, 'su aperture stop propaganda Lega, non sta più all'opposizione' Metro Covid: fonti M5S, 'su aperture stop propaganda Lega, non sta più all'opposizione' "La Lega sul tema delle aperture purtroppo continua a fare propaganda come se fosse ancora all'opposizione. Sarebbe bene che tutti comprendano cosa significa invece stare al governo, soprattutto in un ...

Napoli, Alto impatto a Scampia: 8 persone sanzionate Sono stabili i nuovi casi Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore si registrano ... Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la ...

