Alessandra Mastronardi e la malattia | “Entro in uno stato di quasi incoscienza”

Leggi su kronic

(Di venerdì 26 marzo 2021), celebre attrice, si racconta e rivela la sua: “in unodiè una celebre attrice romana, di origine napoletane che inizia la sua scalata al successo nei panni di “Eva cudicini” nella serie televisiva molto amata di “I Cesaroni“. Inizia in tenera età, a soli 12 anni, nella fiction “Amico mio” ed immediatamentesi fa notare. Così in poco tempo, prende parte a diversi sceneggiati e film tv, prima di approdare alla popolare serie tv con Elena Sofia Ricci e Claudio Amendola. “I Cesaroni” è andato in onda fino al 2014 ma l’attrice non ha più lasciato la ...