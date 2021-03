Una 36enne con trombosi venosa profonda trattata in Chirurgia Vascolare con una procedura d’avanguardia (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata dimessa in buone condizioni di salute una 36enne di Montella, trasferita da un’altra struttura sanitaria all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino per una trombosi venosa profonda ed estesa. La donna, ricoverata nell’Unità operativa di Chirurgia Vascolare, è stata sottoposta a un intervento di ricanalizzazione venosa mediante un innovativo sistema di tromboaspirazione. Tale procedura quando, come nel caso specifico, la trombosi è molto estesa, si effettua in due fasi: la prima, durante la quale si inietta un farmaco per sciogliere il trombo, e l’altra, in cui si asporta il materiale trombotico con il posizionamento di uno stent venoso nel tratto iliaco femorale, con l’obiettivo di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata dimessa in buone condizioni di salute unadi Montella, trasferita da un’altra struttura sanitaria all’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino per unaed estesa. La donna, ricoverata nell’Unità operativa di, è stata sottoposta a un intervento di ricanalizzazionemediante un innovativo sistema di tromboaspirazione. Talequando, come nel caso specifico, laè molto estesa, si effettua in due fasi: la prima, durante la quale si inietta un farmaco per sciogliere il trombo, e l’altra, in cui si asporta il materiale trombotico con il posizionamento di uno stent venoso nel tratto iliaco femorale, con l’obiettivo di ...

