Short program maschile oggi in tv, Mondiali pattinaggio Stoccolma 2021: orario e diretta streaming (Di giovedì 25 marzo 2021) Il programma dello Short program individuale maschile, valevole per i Mondiali 2021 di pattinaggio artistico in corso di svolgimento a Stoccolma. In Germania prende il via la seconda giornata della rassegna iridata, che si apre con il programma corto degli uomini. SEGUI LA GARA IN diretta La gara, prevista oggi giovedì 25 marzo alle ore 11:40, sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Rai Sport ed Eurosport, oltre che in streaming sulle piattaforme di Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it con una diretta scritta aggiornata minuto per minuto e con aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 25 marzo 2021) Ilma delloindividuale, valevole per idiartistico in corso di svolgimento a. In Germania prende il via la seconda giornata della rassegna iridata, che si apre con ilma corto degli uomini. SEGUI LA GARA INLa gara, previstagiovedì 25 marzo alle ore 11:40, sarà trasmessa intv sui canali di Rai Sport ed Eurosport, oltre che insulle piattaforme di Rai Play ed Eurosport Player. Sportface.it con unascritta aggiornata minuto per minuto e con aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : 'Che magia, non hanno sbagliato praticamente niente' ??? Aleksandra Boikova e Dmitrii Kozlovskii conquistano la sh… - Eurosport_IT : Qualche errore ma che eleganza! ?? Sulla base di 'Let it be' ecco la performance nello short program di Nicole Dell… - elisagrieco22 : RT @cloudy_yoongi_: buongiorno oggi short program maschile preghiamo che vada tutto bene che i giudici non siano delle teste di cazzo e che… - Butterfly_Seven : RT @cloudy_yoongi_: buongiorno oggi short program maschile preghiamo che vada tutto bene che i giudici non siano delle teste di cazzo e che… - reachutopia : RT @cloudy_yoongi_: buongiorno oggi short program maschile preghiamo che vada tutto bene che i giudici non siano delle teste di cazzo e che… -