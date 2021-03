Serie A ultime dai campi LIVE: Dragowski non preoccupa (Di giovedì 25 marzo 2021) Serie A ultime dai campi delle 20 squadre del massimo campionato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalla Serie A ultime dai campi: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata di campionato. ATALANTA – La Giornata: Seduta mattutina a Zingonia con il gruppo di Gasperini integrato da parecchi Primavera.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Toloi, Freuler, De Roon, Maehle; Pessina, Pasalic; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Hateboer, Sutalo, Gosens. BENEVENTO – La Giornata: Forza in palestra e partitina su campo ridotto nel menù della mattinata di Inzaghi.Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 marzo 2021)daidelle 20 squadre del massimoonato di calcio italiano: notizie, allenamenti, probabili formazioni, infortunati, squalificati Gli aggiornamenti dalladai: notizie, probabili formazioni, infortunati, squalificati in vista della prossima giornata dionato. ATALANTA – La Giornata: Seduta mattutina a Zingonia con il gruppo di Gasperini integrato da parecchi Primavera.Probabile formazione (3-4-2-1): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Toloi, Freuler, De Roon, Maehle; Pessina, Pasalic; Zapata.Squalificati: nessuno.Infortunati: Hateboer, Sutalo, Gosens. BENEVENTO – La Giornata: Forza in palestra e partitina su campo ridotto nel menù della mattinata di Inzaghi.Probabile formazione (4-3-2-1): Montipò; ...

