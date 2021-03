Ps5 | retrocompatibilità con Ps1 | Ps2 e Ps3? Un brevetto fa sperare i giocatori

(Di giovedì 25 marzo 2021) Ps5 potrebbe raggiungere nel suo corso vitale unatotale con le precedenti console Sony: a suggerirlo un. A differenza della concorrente Xbox Series X, Playstation 5 al momento non offre una compatibilità totale con tutta la libreria di giochi che hanno fatto parte del catalogo Sony nella storia. Microsoft, infatti, ha lavorato sin L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ps5 retrocompatibilità

La mezza suggestione di un ipotetico servizio di emulazione, su, dedicato alle prime console ... Non certo Nintendo, che dinon finge neanche di voler discutere, con un fare ...L'esistenza di questo brevetto, purtroppo, non implica l'arrivo dellatotale suma non è comunque da escludere. Se ciò fosse vero comunque siamo certi che molti di voi ...