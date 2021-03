Pippo Baudo ad Amici

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 25 marzo 2021)L’ultimo amico di Maria De Filippi è il più blasonato dei conduttori. Ad20 è arrivato, infatti,in un’inedita veste. Il conduttore di Militello assegnerà il Premio TIM. Trattasi di 5 mila euro destinati a un cantante e a un ballerino a insindacabile giudizio di. Nel daytime odierno, su Canale5, gli allievi hanno iniziato ad esibirsi singolarmente nello studio vuoto e al cospetto del conduttore Marcello Sacchetta. Chi sceglierà l’inventore – non apparso in video – di Sette Voci, definito il primo talent della storia? I cantanti e i ballerini si esibiscono per il Premio TIM! Chi vincerà per la categoria ballo e chi per la categoria canto? #20 @TIM Official pic.twitter.com/m3xCAHv9JO —Ufficiale ...