Pd, è Malpezzi la nuova capogruppo al Senato. Lo sfogo di Marcucci: «Vado via, ma non si fa così» (Di giovedì 25 marzo 2021) Simona Malpezzi è la nuova capogruppo del Pd al Senato. Il voto unanime dell’assemblea dem di Palazzo Madama non tragga tuttavia in inganno. Il diktat di Enrico Letta che ha imposto di scegliere una donna si è lasciato in scia più di un malumore. A cominciare da quello di Andrea Marcucci, il capogruppo deposto. Lui aveva pure provato a resistere, sebbene gravato dall’eterno sospetto di filo-renzismo. Aveva persino lanciato, sotto forma di lettera aperta, un altolà al segretario in vista dell’incontro di questi con i Senatori. Alla fine ha dovuto mollare. Letta lo ha ringraziato, ma i mugugni restano. Letta soddisfatto «La questione di genere non si risolve dicendo che il partito rimane in mano agli uomini, il governo ha tutti ministri uomini e quindi alle donne si ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 25 marzo 2021) Simonaè ladel Pd al. Il voto unanime dell’assemblea dem di Palazzo Madama non tragga tuttavia in inganno. Il diktat di Enrico Letta che ha imposto di scegliere una donna si è lasciato in scia più di un malumore. A cominciare da quello di Andrea, ildeposto. Lui aveva pure provato a resistere, sebbene gravato dall’eterno sospetto di filo-renzismo. Aveva persino lanciato, sotto forma di lettera aperta, un altolà al segretario in vista dell’incontro di questi con iri. Alla fine ha dovuto mollare. Letta lo ha ringraziato, ma i mugugni restano. Letta soddisfatto «La questione di genere non si risolve dicendo che il partito rimane in mano agli uomini, il governo ha tutti ministri uomini e quindi alle donne si ...

fattoquotidiano : Simona Malpezzi è la nuova capogruppo del Pd al Senato: eletta all’unanimità, prende il posto di Andrea Marcucci - you_trend : Simona #Malpezzi è stata eletta come nuova capogruppo #PD al #Senato. La senatrice abbandona dunque l'incarico di s… - SecolodItalia1 : Pd, è Malpezzi la nuova capogruppo al Senato. Lo sfogo di Marcucci: «Vado via, ma non si fa così»… - GiulioUcciero : RT @lucianoghelfi: Simona #Malpezzi è stata eletta all'unanimità nuova capogruppo del #Pd al #Senato - ilcrociato607 : Pd, Simona Malpezzi è la nuova capogruppo al Senato. Eletta all'unanimità, prende il posto di Marcucci - la Repubbl… -