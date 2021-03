La Divina Commedia in metro e al supermercato: tutte le iniziative del “Dantedì”. C’è anche una “chat” con il poeta e i suoi personaggi (Di giovedì 25 marzo 2021) Dante al supermercato e in metropolitana. Ma non solo. Il Sommo poeta questa settimana diventerà protagonista di videogiochi, app e laboratori virtuali. In occasione del “Dantedì”, giovedì, le iniziative si moltiplicano. Una delle più originali è promossa dalla casa editrice Emons che ha deciso di rendere fruibile al grande pubblico alcuni estratti dell’audiolibro La Divina Commedia raccontata e letta da Vittorio Sermonti, il grande scrittore e regista scomparso nel 2016: i versi di Dante saranno diffusi sui mezzi di trasporto ma anche al supermercato o nelle piazzole d’attesa di varie città italiane. Giovedì le metropolitane di Roma e Brescia trasmetteranno l’opera dantesca. A Padova si potrà ascoltare Sermonti al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Dante ale inpolitana. Ma non solo. Il Sommoquesta settimana diventerà protagonista di videogiochi, app e laboratori virtuali. In occasione del “”, giovedì, lesi moltiplicano. Una delle più originali è promossa dalla casa editrice Emons che ha deciso di rendere fruibile al grande pubblico alcuni estratti dell’audiolibro Laraccontata e letta da Vittorio Sermonti, il grande scrittore e regista scomparso nel 2016: i versi di Dante saranno diffusi sui mezzi di trasporto maalo nelle piazzole d’attesa di varie città italiane. Giovedì lepolitane di Roma e Brescia trasmetteranno l’opera dantesca. A Padova si potrà ascoltare Sermonti al ...

