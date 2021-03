In Virginia abolita la pena di morte: è il primo Stato del Sud (Di giovedì 25 marzo 2021) Sede della prima esecuzione registrata ufficialmente nella storia degli Stati Uniti nel 1608, con la fucilazione del capitano George Kendall, la Virginia è ora diventata il primo Stato americano del Sud (tradizionalmente più conservatori) ad abolire la pena di morte. L’annuncio è Stato dato dal governatore, il democratico Ralph Northam, che ha firmato il provvedimento mercoledì spiegando che l’abolizione «è la cosa giusta da fare». X Leggi anche › pena di morte eseguita per Lisa Montgomery, la prima donna giustiziata in USA dopo 70 anni Virginia, addio alla pena di morte da ... Leggi su iodonna (Di giovedì 25 marzo 2021) Sede della prima esecuzione registrata ufficialmente nella storia degli Stati Uniti nel 1608, con la fucilazione del capitano George Kendall, laè ora diventata ilamericano del Sud (tradizionalmente più conservatori) ad abolire ladi. L’annuncio èdato dal governatore, il democratico Ralph Northam, che ha firmato il provvedimento mercoledì spiegando che l’abolizione «è la cosa giusta da fare». X Leggi anche ›dieseguita per Lisa Montgomery, la prima donna giustiziata in USA dopo 70 anni, addio alladida ...

