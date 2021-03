Il vestito (bruciato) di David Bowie va all'asta

(Di giovedì 25 marzo 2021) Un completo del guardaroba dista per essere battuto all`con una cifra di partenza di 15 mila sterline (16 mila euro). Si tratta di un due pezzi indossato solo per una notte in ...

Ad accorgersi delsenza proprietario fu il promoter Steve Strange che successivamente lo rivendicò come suo. 'Gli articoli inusuali, con una storia famosa alle spalle, sono sempre i migliori. ...... più volte al giorno, così come il non lavarsi i denti o il viso, la ricerca senza fine del... Il resto andava. Come fecero con la sua salma. In seguito avrebbe saputo dove erano state ...ma Bowie dopo essersi accorto di alcune sigarette bruciate sul completo, decise di recarsi al guardaroba del club e cambiare outfit. A fine serata però se ne andò, lasciando l'abito abbandonato nel ...Giovedì 25 marzo un pezzo storico verrà battuto all’asta: si tratta di un vestito indossato da David Bowie, con una base di partenza di circa 15.000 sterline. Un abito indossato solo in una serata di ...