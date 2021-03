Il calendario 2021 degli eventi societari di Softec

(Di giovedì 25 marzo 2021) (Teleborsa) –, quale riferimento per l’attivitàoperatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso delper l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione: Lunedì 01/03/CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 Martedì 20/04/Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione il 21 aprile) Mercoledì 22/09/CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno, sottoposta volontariamente a revisione contabile (Foto: © Antonio Truzzi 123RF)

Advertising

Inter : ??? | CALENDARIO Quando si giocherà #InterSassuolo? Ecco il calendario con anticipi e posticipi fino alla 34^ giorn… - _Carabinieri_ : Firenze: in occasione del #Dantedì, si inaugura la “Prima” della Mostra itinerante delle tavole del Calendario Stor… - HolySeePress : Calendario delle Celebrazioni Liturgiche della Settimana Santa 2021 presiedute dal Santo Padre Francesco - - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Dante, 700 anni dalla morte: il Poeta pop che piace ai ragazzi e spopola all… - tigrotta60 : RT @_Carabinieri_: Firenze: in occasione del #Dantedì, si inaugura la “Prima” della Mostra itinerante delle tavole del Calendario Storico d… -

Ultime Notizie dalla rete : calendario 2021

TrueRiders

... Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 (in seconda convocazione il 21 aprile) Mercoledì 22/09/CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno,......sulla prossima Assemblea Generale che dovrebbe svolgersi a Roma dal 24 al 27 maggio(l'... delle modifiche allo Statuto della Fondazione Missio, dell'aggiornamento deldelle Giornate di ...Nel decreto Sostegni è presente un provvedimento che riduce del 30% il canone RAI (ma, non per tutti). Il MEF che ha riordinato il calendario delle scadenze 2021 per l’imposizione delle aliquote IMU, ...Variano i calendari del Trofeo Rally ACI Vicenza 2021. L’emergenza sanitaria fa slittare di 5 settimane il Rally del Bellunese mentre il Valsugana Historic rinvia a data da dest ...