Gilles Rocca, chi è l’attrice e fidanzata Miriam Galanti (Di giovedì 25 marzo 2021) Lei è una noto personaggio del mondo dello spettacolo. Attrice e conduttrice, nata a Mantova nel 1989, Miriam Galanti ha studiato recitazione e si è diplomata nel 2015 presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Ha debuttato con un piccolo ruolo nel 2009 nella serie Don Matteo. E ancora, nelle fiction Che Dio ci aiuti e Quando corre Nuvolari e nei film Scarlett, 5 (Cinque) e In the Trap – Nella trappola. Miriam lavora molto al teatro. Con il fidanzato Gilles Rocca ha recitato nel cortometraggio diretto dal compagno stesso, intitolato Metamorfosi. E’ stata anche vincitrice di due premi: il Premio Kineo Guest Star alla Mostra del cinema di Venezia e il Premio Giuliano Gemma Nuovi Talenti. Per la tv, in particolare per Sky arte, ha condotto anche i programmi Modella per l’arte e Sei in un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 marzo 2021) Lei è una noto personaggio del mondo dello spettacolo. Attrice e conduttrice, nata a Mantova nel 1989,ha studiato recitazione e si è diplomata nel 2015 presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Ha debuttato con un piccolo ruolo nel 2009 nella serie Don Matteo. E ancora, nelle fiction Che Dio ci aiuti e Quando corre Nuvolari e nei film Scarlett, 5 (Cinque) e In the Trap – Nella trappola.lavora molto al teatro. Con il fidanzatoha recitato nel cortometraggio diretto dal compagno stesso, intitolato Metamorfosi. E’ stata anche vincitrice di due premi: il Premio Kineo Guest Star alla Mostra del cinema di Venezia e il Premio Giuliano Gemma Nuovi Talenti. Per la tv, in particolare per Sky arte, ha condotto anche i programmi Modella per l’arte e Sei in un ...

