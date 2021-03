Draghi al Consiglio europeo: «Cittadini delusi da AstraZeneca». E approva il certificato verde digitale: «Ma eviti discriminazioni» (Di giovedì 25 marzo 2021) «I Cittadini europei si sentono delusi da AstraZeneca». Il premier italiano Mario Draghi preme sulla casa farmaceutica anglo-svedese al Consiglio europeo che riunisce in videoconferenza i capi di Stato e di governo degli Stati membri dell’Ue. Il vertice si conclude nella serata di oggi e non domani, come inizialmente previsto. Il presidente del Consiglio ha parlato anche della vicenda delle milioni di dosi di vaccino ritrovate nello stabilimento di Anagni e ha quindi chiesto alla presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, se ritiene giusto che le dosi localizzate in Belgio e Olanda rimangano destinate all’Unione europea, in tutto o in parte. La presidente dell’esecutivo comunitario ha risposto assicurando che le dosi prodotte nei Paesi dell’Ue saranno ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 marzo 2021) «Ieuropei si sentonoda». Il premier italiano Mariopreme sulla casa farmaceutica anglo-svedese alche riunisce in videoconferenza i capi di Stato e di governo degli Stati membri dell’Ue. Il vertice si conclude nella serata di oggi e non domani, come inizialmente previsto. Il presidente delha parlato anche della vicenda delle milioni di dosi di vaccino ritrovate nello stabilimento di Anagni e ha quindi chiesto alla presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, se ritiene giusto che le dosi localizzate in Belgio e Olanda rimangano destinate all’Unione europea, in tutto o in parte. La presidente dell’esecutivo comunitario ha risposto assicurando che le dosi prodotte nei Paesi dell’Ue saranno ...

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Consiglio Draghi: "I cittadini europei hanno la sensazione di essere stati ingannati da alcune case farmaceutiche" 'I cittadini europei hanno la sensazione di essere stati ingannati da alcune case farmaceutiche'. Lo ha detto il presidente del consiglio Mario Draghi durante la sessione di lavoro del Consiglio europeo sul covid - 19, sostenendo la necessità di non restare inermi di fronte agli impegni non onorati da alcune case farmaceutiche.

