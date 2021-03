Death Stranding | Extended Edition Quando sarà disponibile?

(Di giovedì 25 marzo 2021) Un insider dell’industria sostiene che il tanto attesodovrebbe essere annunciato presto. Da un po’ di tempo a questa parte, c’è stato un continuo vociferare su una versione aggiornata e migliorata diin cantiere sia per PS5 che per PS4 – e ora un leaker ha lasciato intendere che potrebbe essere più vicina di quanto pensassimo. L’utente Navtra di ResetEra ha menzionato il progetto all’inizio dell’anno, e considerando che l’utente ha una storia piuttosto solidasi tratta di fughe di notizie di Sony, molte persone hanno preso sul serio l’affermazione. Ora, Navtra sembra raddoppiare con l’idea di una riedizione PS5 del gioco di Hideo Kojima e quindi l’utente ha chiarito che pensa davvero che il gioco sia in ...

All'improvviso, il mondo immaginato da Hideo Kojima in, un gioco che era uscito soltanto pochi mesi prima (a novembre 2019), è sembrato preveggente. È stato illuminante comprendere ...... ci sarebbe solamente l'imbarazzo della scelta fra un Battlefield ,un Cyberpunk, e unqualunque . La dipendenza dalla pipeline di produzione ha ormai costruito un pattern che si ...Ci sono giochi che, senza saperlo, hanno previsto eventi reali con molti anni di anticipo e la cui rilettura a posteriori ha dell'incredibile.Attenzione! L’articolo che segue contiene enormi spoiler dai videogiochi che cita (The Walking Dead, Heavy Rain, i due The Last of Us, Death Stranding). Vi raccomandiamo di interrompere la lettura se ...