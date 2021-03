De Vito: da subito chiesto rispetto tempistiche e prerogative Aula (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Sul rispetto delle prerogative dell’Aula fa piacere leggere di consiglieri che oggi, a pochi mesi dal voto, reclamano verso la Giunta il rispetto delle prerogative dell’Aula e delle tempistiche regolamentari e dunque che si evitino accelerazioni tali da compromettere e comprimere il dibattito, nel passaggio consiliare delle sue proposte. Questo Presidente simili indicazioni ha cercato di imprimerle dal principio. Meglio tardi che mai”. Lo rivendica il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, che riporta le sue dichiarazioni scritte in un post del 2 agosto del 2018: “E’ necessario che le prerogative dell’Aula siano meglio rispettate in prosieguo- spiego’ De Vito- Nello specifico ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Suldelledell’fa piacere leggere di consiglieri che oggi, a pochi mesi dal voto, reclamano verso la Giunta ildelledell’e delleregolamentari e dunque che si evitino accelerazioni tali da compromettere e comprimere il dibattito, nel passaggio consiliare delle sue proposte. Questo Presidente simili indicazioni ha cercato di imprimerle dal principio. Meglio tardi che mai”. Lo rivendica il presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De, che riporta le sue dichiarazioni scritte in un post del 2 agosto del 2018: “E’ necessario che ledell’siano meglio rispettate in prosieguo- spiego’ De- Nello specifico ...

