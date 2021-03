D’Amato: somministrate 88% dosi, quasi a 900mila totali (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Attualmente marciamo sulle 25mila somministrazioni di vaccino al giorno e stasera raggiungeremo quasi 900mila somministrazioni complessive. Abbiamo un tasso di utilizzo di dosi consegnate vicino all’88 per cento e prenotazioni gia’ programmate fino a fine maggio”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, intervenendo durante i lavori della commissione. “Tra le grandi regioni italiane, il Lazio e’ quella ad aver vaccinato il maggior numero di anziani- ha spiegato D’Amato- ma potremmo fare fino a 50mila somministrazioni al giorno se avessimo le dosi.” “La situazione delle consegne e’ nota fino ad aprile, mentre e’ ignota da maggio e non sappiamo ancora nulla sull’arrivo di Johnson & Johnson. Questo sara’ un vaccino fondamentale perche’ ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021) Roma – “Attualmente marciamo sulle 25mila somministrazioni di vaccino al giorno e stasera raggiungeremosomministrazioni complessive. Abbiamo un tasso di utilizzo diconsegnate vicino all’88 per cento e prenotazioni gia’ programmate fino a fine maggio”. Lo ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio, intervenendo durante i lavori della commissione. “Tra le grandi regioni italiane, il Lazio e’ quella ad aver vaccinato il maggior numero di anziani- ha spiegato- ma potremmo fare fino a 50mila somministrazioni al giorno se avessimo le.” “La situazione delle consegne e’ nota fino ad aprile, mentre e’ ignota da maggio e non sappiamo ancora nulla sull’arrivo di Johnson & Johnson. Questo sara’ un vaccino fondamentale perche’ ...

