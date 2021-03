Covid Italia, report Gimbe: “Contagi in calo grazie a restrizioni” (Di giovedì 25 marzo 2021) Nella settimana 17-23 marzo è stato registrato “un lieve decremento dei nuovi casi (-4,8%)” di Covid-19. Lo evidenzia l’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. “Nel pieno della terza ondata – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – si intravedono i primi segnali di miglioramento: dopo quattro settimane consecutive si inverte il trend dei nuovi casi settimanali e si riduce l’incremento percentuale dei nuovi casi”. Tuttavia, il dato nazionale risente di situazioni regionali molto eterogenee – avverte il report – infatti, in 10 Regioni l’incremento percentuale dei nuovi casi è ancora in crescita e in 14 Regioni si amplia il bacino dei casi attualmente positivi. “Per la maggior parte delle Regioni – spiega Cartabellotta – è evidente la netta correlazione tra variazione percentuale ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 marzo 2021) Nella settimana 17-23 marzo è stato registrato “un lieve decremento dei nuovi casi (-4,8%)” di-19. Lo evidenzia l’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione. “Nel pieno della terza ondata – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione– si intravedono i primi segnali di miglioramento: dopo quattro settimane consecutive si inverte il trend dei nuovi casi settimanali e si riduce l’incremento percentuale dei nuovi casi”. Tuttavia, il dato nazionale risente di situazioni regionali molto eterogenee – avverte il– infatti, in 10 Regioni l’incremento percentuale dei nuovi casi è ancora in crescita e in 14 Regioni si amplia il bacino dei casi attualmente positivi. “Per la maggior parte delle Regioni – spiega Cartabellotta – è evidente la netta correlazione tra variazione percentuale ...

