Covid: altro che zone arancioni, continuano a salire sia i contagi (23.696), che i decessi (460) (Di giovedì 25 marzo 2021) Niente da fare, forse è proprio come sostenevano diversi ‘esperti’, secondi cui il picco dei contagi avrebbe conciso con questi giorni. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti eseguiti ben 349.472 ben ‘tamponi misti’ (cioè molecolari ed antigenici calcolati insieme), che hanno evidenziato altri 23.696 nuovi contagi, per un tasso di positività pari al 6,7%. Come spiega ancora il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, nel Paese gli attualmente positivi (ma non necessariamente tutti ‘malati’), sono 562.856. Nonostante la zona rossa, la Lombardia conta oltre 5mila nuovi casi. Male anche Lazio e Puglia Anche oggi la regione maggiormente colpita è ancora la Lombardia che, addirittura, nonostante la zone crossa è riuscita a superare i cinquemila casi (5.046 per l’esattezza). Fra le altre regioni oltre i duemila casi, il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 marzo 2021) Niente da fare, forse è proprio come sostenevano diversi ‘esperti’, secondi cui il picco deiavrebbe conciso con questi giorni. Nelle ultime 24 ore sono stati infatti eseguiti ben 349.472 ben ‘tamponi misti’ (cioè molecolari ed antigenici calcolati insieme), che hanno evidenziato altri 23.696 nuovi, per un tasso di positività pari al 6,7%. Come spiega ancora il bollettino quotidiano stilato dal ministero della Salute, nel Paese gli attualmente positivi (ma non necessariamente tutti ‘malati’), sono 562.856. Nonostante la zona rossa, la Lombardia conta oltre 5mila nuovi casi. Male anche Lazio e Puglia Anche oggi la regione maggiormente colpita è ancora la Lombardia che, addirittura, nonostante lacrossa è riuscita a superare i cinquemila casi (5.046 per l’esattezza). Fra le altre regioni oltre i duemila casi, il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Dopo il caso del Policlinico San Martino di Genova, un nuovo cluster ospedaliero legato a un operatore sanitario no… - RegioneER : #sanitaER #COVID al via la terapia con anticorpi monoclonali. Dal @MinisteroSalute più di 2.500 confezioni, in arri… - borghi_claudio : @PagellaPolitica Carissimi, facciamola facile: io ho detto due cose: 1) che i dati covid (in particolare i morti) f… - CaronteT : RT @CasaLettori: Il Covid ci impedisce la gestualità Ho scelto un # che ci aiuterà a sentirci vicini Vi aspetto nel mio altro account @L… - midnightsilvia : RT @DebitOfBankster: @FabioFranchi1 COVID-19 È UNA BUFALA PLANETARIA ! 'Quello con cui abbiamo a che fare è solo UN ALTRO CEPPO INFLUENZAL… -