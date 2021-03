Cinque anni fa l’accordo sui migranti tra Ue e Turchia: arrivi calati, rimangono le violazioni dei diritti umani (e le minacce di Erdogan) (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono da poco passati Cinque anni dall’accordo siglato tra Unione europea e Turchia sulla gestione dei rifugiati siriani in fuga dalla guerra. Cinque anni nel corso dei quali vantaggi e criticità si mescolano alla geopolitica e agli equilibri tra super players nel Mediterraneo orientale. In un lustro i flussi di rifugiati sono stati ridotti, ma sono aumentate le immagini drammatiche di morti e di hotspot vergogna, come quello di Moria in Grecia. In più, grazie alla spinta tedesca (secondo cui l’accordo sarebbe un modello per tutti gli Stati membri), si è dato al presidente turco, Recep Tayyip Erdo?an, un potere negoziale enorme, che oggi rivendica nuovamente chiedendo altri soldi. L’obiettivo iniziale era ridurre i flussi di rifugiati attraverso il Mediterraneo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 marzo 2021) Sono da poco passatidalsiglato tra Unione europea esulla gestione dei rifugiati siriani in fuga dalla guerra.nel corso dei quali vantaggi e criticità si mescolano alla geopolitica e agli equilibri tra super players nel Mediterraneo orientale. In un lustro i flussi di rifugiati sono stati ridotti, ma sono aumentate le immagini drammatiche di morti e di hotspot vergogna, come quello di Moria in Grecia. In più, grazie alla spinta tedesca (secondo cuisarebbe un modello per tutti gli Stati membri), si è dato al presidente turco, Recep Tayyip Erdo?an, un potere negoziale enorme, che oggi rivendica nuovamente chiedendo altri soldi. L’obiettivo iniziale era ridurre i flussi di rifugiati attraverso il Mediterraneo ...

