Carabiniere di 55 anni si toglie la vita con un colpo di pistola davanti alla caserma

Ultime Notizie dalla rete : Carabiniere anni

Il Messaggero Veneto

ANCONA - Una notizia che sta sconvolgendo tutta la comunità, in particolare quella di Collemarino di Ancona. Undi 55, brigadiere in servizio al Comando Stazione di Collemarino, si è tolto la vita nella sua automobile con un colpo sparato dalla sua pistola d'ordinanza. L'auto parcheggiata in ...Tragedia a Collemarino. Undi 55è stato ritrovato senza vita all'interno della propria auto questa mattina. Si è sparato un colpo al petto con la pistola di servizio. Non ha lasciato alcun biglietto di addio e ...