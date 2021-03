Bufera su Gianni Morandi. Cosa hanno notato nella foto in ospedale con la moglie: “È una vergogna” (Di giovedì 25 marzo 2021) La situazione di Gianni Morandi in seguito all’incidente avvenuto in campagna la settimana scorsa sta continuando a non avere dei riscontri tragici. La storica voce, come reazione alla notizia del suo ricovero si era tirata dietro una massiccia dose di commenti affettuosi e positivi, che lo incoraggiavano a tenere duro e a rimettersi in salute presto. Ancora ricoverato presso il centro Grandi ustionati ‘Maurizio Bufalini’ di Cesena, Gianni Morandi si è divertito a ingannare il tempo della degenza anche nel pubblicare un video in cui, sulle note di “Ragazzo fortunato” aveva ironizzato sulla sua condizione, e sulla fortuna dell’esito che si è concretizzata. In quell’occasione aveva anche colto l’opportunità per mostrare la sua gratitudine dell’equipe medica che lo ha assistito. Eppure, nonostante non sia ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 25 marzo 2021) La situazione diin seguito all’incidente avvenuto in campagna la settimana scorsa sta continuando a non avere dei riscontri tragici. La storica voce, come reazione alla notizia del suo ricovero si era tirata dietro una massiccia dose di commenti affettuosi e positivi, che lo incoraggiavano a tenere duro e a rimettersi in salute presto. Ancora ricoverato presso il centro Grandi ustionati ‘Maurizio Bufalini’ di Cesena,si è divertito a ingannare il tempo della degenza anche nel pubblicare un video in cui, sulle note di “Ragazzo fortunato” aveva ironizzato sulla sua condizione, e sulla fortuna dell’esito che si è concretizzata. In quell’occasione aveva anche colto l’opportunità per mostrare la sua gratitudine dell’equipe medica che lo ha assistito. Eppure, nonostante non sia ...

Advertising

TirrenoLivorno : ?? IL PERSONAGGIO. Il ritratto del politico toscano nella bufera per la parentopoli in campidoglio: dal Seven Apples… - iltirreno : ?? Il ritratto del politico toscano nella bufera per la parentopoli in campidoglio: dal Seven Apples alle magliette… -

Ultime Notizie dalla rete : Bufera Gianni 'No, così non va bene'. Bufera su Gianni Morandi. Auguri e cuori, ma anche una pioggia di critiche per quel 'gesto' 'Adoro Gianni Morandi, ma mettere una foto in cui è coccolato dalla moglie in ospedale mentre la gente muore da un anno sola come un cane, non è proprio molto sensibile come cosa onestamente', 'Mi ...

Buon compleanno Tigre Un anno dopo, però, passata la bufera rientra trionfalmente in televisione in una serie di ... Insieme a Gianni Ronco e al fotografo Mauro Balletti (dal 1973 autore dei rari servizi fotografici) ha dato ...

Dosi nascosta, bufera su Astrazeneca - Omnibus, 25/03/2021 La7 Bufera sull’Ausl: “Perché la moglie di Morandi può entrare in ospedale?” La foto rischia di provocare uno tsunami di polemiche perché – sebbene tutti vogliamo bene a Gianni Morandi – viene da chiedersi per quale enigmatica ragione il celebre cantante ieri abbia avuto il ...

Gli amici, poi la compagna: tutti a Roma (stipendiati) con l'assessore cassiere Gianni Lemmetti Il ritratto del politico toscano nella bufera per la parentopoli in campidoglio: dal Seven Apples alle magliette contro i giornalisti a Livorno, fino al salvataggio dell'azienda dei rifiuti ...

'AdoroMorandi, ma mettere una foto in cui è coccolato dalla moglie in ospedale mentre la gente muore da un anno sola come un cane, non è proprio molto sensibile come cosa onestamente', 'Mi ...Un anno dopo, però, passata larientra trionfalmente in televisione in una serie di ... Insieme aRonco e al fotografo Mauro Balletti (dal 1973 autore dei rari servizi fotografici) ha dato ...La foto rischia di provocare uno tsunami di polemiche perché – sebbene tutti vogliamo bene a Gianni Morandi – viene da chiedersi per quale enigmatica ragione il celebre cantante ieri abbia avuto il ...Il ritratto del politico toscano nella bufera per la parentopoli in campidoglio: dal Seven Apples alle magliette contro i giornalisti a Livorno, fino al salvataggio dell'azienda dei rifiuti ...