Anticorpi monoclonali: ecco a chi andranno (Di giovedì 25 marzo 2021) Covid: i farmacisti ospedalieri Sifo spiegano a chi andranno gli Anticorpi monoclonali. Parla Arturo Cavaliere, direttore della farmacia aziendale dell’Asl di Viterbo “I monoclonali possono essere un’arma straordinaria contro il Covid-19 e nelle prossime ore arriveranno nelle farmacie ospedaliere, all’interno dei laboratori di galenica sterile per essere infusi dai farmacisti ospedalieri. Le Regioni decideranno gli ospedali per… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 25 marzo 2021) Covid: i farmacisti ospedalieri Sifo spiegano a chigli. Parla Arturo Cavaliere, direttore della farmacia aziendale dell’Asl di Viterbo “Ipossono essere un’arma straordinaria contro il Covid-19 e nelle prossime ore arriveranno nelle farmacie ospedaliere, all’interno dei laboratori di galenica sterile per essere infusi dai farmacisti ospedalieri. Le Regioni decideranno gli ospedali per… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

M_Fedriga : Oggi in #FriuliveneziaGiulia abbiamo iniziato la somministrazione degli anticorpi monoclonali. Un’ulteriore arma per combattere il Covid - matteosalvinimi : #Salvini: Il generale Figliuolo, archiviati Arcuri e le primule, ha già acquistato 150mila dosi di anticorpi monocl… - matteosalvinimi : Molto bene, il passo è decisamente cambiato. Acquistate 150mila dosi di anticorpi monoclonali, la cui elevata effic… - Aprilia_News : Lotta al COVID: Anticorpi Monoclonali presso l’ospedale Goretti di Latina - cvmbertrash : RT @LatinaBiz: Il Goretti di Latina All'ospedale Santa Maria Goretti è partita in modo ufficiale per la prima volta la cura con gli antico… -