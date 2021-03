Zaia racconta ai giornalisti di aver chiamato il numero verde Covid per verificare il servizio: “Facevo il finto utente e chiedevo precisazioni” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha raccontato in conferenza stampa ai giornalisti di aver più volte chiamato il numero verde delle Ulss, dedicato alle informazioni per i cittadini sul Covid-19, fingendo di essere “un utente”, un comune cittadino, e “chiedendo precisazioni“, per verificare le risposte degli operatori e la funzionalità del servizio. “Talvolta Facevo fatica a prendere la linea e mi spazientivo anche – ha confessato – Ma ho sempre ricevuto risposte esaurienti”. Non è chiaro, dalle parole del Presidente, se le chiamate anonime siano avvenute solo in passato o continuino tuttora, ma, ha precisato Zaia, “chiamavo il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidente del Veneto, Luca, hato in conferenza stampa aidipiù volteildelle Ulss, dedicato alle informazioni per i cittadini sul-19, fingendo di essere “un”, un comune cittadino, e “chiedendo“, perle risposte degli operatori e la funzionalità del. “Talvoltafatica a prendere la linea e mi spazientivo anche – ha confessato – Ma ho sempre ricevuto risposte esaurienti”. Non è chiaro, dalle parole del Presidente, se le chiamate anonime siano avvenute solo in passato o continuino tuttora, ma, ha precisato, “chiamavo il ...

Ultime Notizie dalla rete : Zaia racconta Avanti con AstraZeneca Insegnanti tutti presenti Racconta di qualche reazione spiacevole invece Sara Colombana, insegnante di inglese alle medie di ... E sulla questione delle molte rinunce da parte degli insegnanti descritte da Luca Zaia il direttore ...

Malore per Rigoli, padre dei test "fai - da - te" 'È presente in laboratorio sette giorni su sette', dice di lui Zaia, che è anche suo amico e che ama definirlo l''Elon Musk dei tamponi fai - da - te'. Secondo quello che racconta il quotidiano La ...

Zaia racconta ai giornalisti di aver chiamato il numero verde Covid per verificare il servizio: “Facevo… Il Fatto Quotidiano Covid, Zaia: «Vaccini, arriva un nuovo sistema di prenotazione online» Sul fronte vaccini Zaia ha raccontato di una lunga riunione avuta nella mattinata di oggi 22 marzo per «chiudere entro aprile tutti gli over 80». Scendono sotto quota mille i contagi da Covid-19 ...

Katia Zaia, la Bionda nazionale: chi è, curiosità e Instagram Cosa sapere su Katia Zaia, la Bionda nazionale: chi è, curiosità e Instagram, carriera e vita privata, tutte le notizie.

