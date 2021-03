Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2021 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 24 marzo 2021)24 MARZOORE 9.05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SULLA A1-NAPOLI SI E’ DA POCO CONCLUSO L’ INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI: PERMANGONO CODE PER CIRCA 4KM; PER IL TRAFFICO DIRETTO A NAPOLI USCITA CONSIGLIATA ANAGNI CON RIENTRO SULLA A1 A FERENTINO DOPO AVER PERCORSO LA CASILINA; CIRCONE NELLA NORMA, PER IL RESTO, SULLA RETE VIARIA; PER TRAFFICO IN ENTRATA VERSOCI SONO RALLENTAMENTI SULLA FLAMINIA, TRA GROTTAROSSA E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA NEI PRESSI DELL’AEROPORTO DELL’URBE; PER I CANTIERI ATTIVI RICORDIAMO CHE SULLA-FIUMICINO RESTA CHIUSO PER LAVORI IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA ...