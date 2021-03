Vaccini | consegnate oggi oltre 270 mila dosi di AstraZeneca

(Di mercoledì 24 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nella mattinata di, l’hub nazionale della Difesa situato all’interno dell’aeroporto militare di Pratica di Mare ha ricevuto270del vaccino Astra Zeneca. La fornitura è in linea con le previsioni del piano vaccinale anti Covid. Le Regioni riceveranno nelle prossime ore la propria quota. Grazie alla consegna odierna, icomplessivamente approvvigionati a partire dall’inizio del mese di marzo salgono a4,7 milioni. Lo rende noto il Commissario per l’emergenza Covid-19.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

L'auspicio è che le dosi di vaccini possano essere consegnate al più presto per accelerare la campagna, in quanto la Lombardia sta per esaurire le scorte. I rifornimenti di vaccini Pfizer, come ...
ROMA (ITALPRESS) – Nella mattinata di oggi, l'hub nazionale della Difesa situato all'interno dell'aeroporto militare di Pratica di Mare ha ricevuto oltre 270 mila dosi del vaccino Astra Zeneca. La for ...